فيديو صادم.. الأرض تنشق وتبتلع 17 طالبًا داخل مدرسة





في واقعة صادمة، أصيب 17 تلميذا بمدرسة ابتدائية في زيمبابوي، بعد أن انهارت الأرض وتسببت في حفرة كبيرة تحت حجرة الدراسة بسبب أعمال تعدين في المنطقة.

ووفقا لموقع ndtv، تقع المدرسة الابتدائية محل الواقعة في كويكوي وهي مدينة تبعد حوالي 200 كيلومتر جنوب غرب عاصمة زيمبابوي، هراري، بالقرب من منجمين للذهب.

وكانت إدارة المدرسة قد اشتكت من أنشطة التعدين غير القانونية تحت أراضيها في الماضي.

وعلى حسابها على تويتر، نشرت عضو البرلمان عن الدائرة المركزية في كويكوي جوديث توبايوا صورًا للحادث، وحثت على اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجته.

وقالت النائبة المحلية جوديث توبايوا، إن "فتاة أصيبت بجروح خطيرة وتم اتخاذ الترتيبات لنقلها على وجه السرعة إلى المستشفى".

وأظهرت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي فتحة كبيرة تحت أرضية الفصل، وقد ابتلعت المكاتب والكراسي والحقائب المدرسية.

وبحسب توبايوا، أصيب 17 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عامًا، وأضافت أثناء حديثها عبر الهاتف من مكان الحادث "ما زالت هناك آثار جانبية للواقعة ومباني المدرسة بأكملها تهتز".

وقال وزير شؤون المقاطعة لاري مافيما إن السلطات أمرت بإغلاق المدرسة وتحاول إيجاد أماكن بديلة لتلاميذها.

وأضاف: "نشعر بصدمة كبيرة من هذا الحادث وخيبة أمل لأن عمال المناجم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة من أجل منع وقوع مثل هذا الحادث".

