السبت 08 أكتوبر 2022
توقيت مصر 13:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو صادم.. اكتشفت خيانته فأطلقت النار عليه وكاميرا مراقبة توثق الجريمة

الدولار يعاود الصعود المفاجئ ويسجل هذا الرقم في مصر

إعلامية كويتية تنشر فيديو لـ هشام سليم قبل وفاته بلحظات

أول تعليق من فنانة شهيرة على زواجها من حسن شحاتة وتفجر مفاجأة (فيديو)

بعد خلعها الحجاب.. شاهيناز تصدم الجميع وتظهر شبه عارية: لازم أكون على الموضة

العثور على جثث أسفل مستشفى في العباسية والنيابة تفتح تحقيقًا

أحمد عمر هاشم يكشف رؤيته النبي في المنام التي غيرت حياته (فيديو)

محامية تنهي حياتها شنقًا وقطع عضو حساس لرجل.. 5 جرائم غريبة خلال ساعات بالعراق

تفاصيل القبض على « فتيحة روتيني اليومي» بسبب فيديو الحمام

بدور البراهيم تكشف عدد زيجاتها ولماذا ترفض الإعلان عن عدد أبنائها

ADS
 

فيديو صادم.. اكتشفت خيانته فأطلقت النار عليه وكاميرا مراقبة توثق الجريمة

Capture
الواقعة
Native
Teads
السبت، 08-10-2022 12:06 م



أظهر مقطع فيديو صادم لحظة قيام سيدة هاربة من الشرطة وعمرها 36 عاماً، بإطلاق النار على صديقها في شقتهم في البرازيل بسبب الغيرة، بعدما اكتشفت أنه كان مع امرأة أخرى.

في لقطات الفيديو التي رصدتها كاميرا مراقبة ، شوهد الرجل يسير باتجاه شقته عندما اقتحمت المرأة وأطلقت النار عليه في ظهره.
ويظهر الفيديو أن تأثير الطلقة يجعله يرتد إلى الخلف على طاولة زجاجية قبل أن يسقط على الأرض.

وعلم محققو الشرطة المدنية من شاهد في المستشفى أن الرجل قال إن صديقته انتابها غضب شديد لأنها اكتشفت أنه كان مع امرأة أخرى.
فيما أخبر أحد الجيران أن الزوجين كانا يتجادلان باستمرار ويلعن بعضهما البعض.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

إقرأ ايضا

Capture

إعلامية كويتية تنشر فيديو لـ هشام سليم قبل وفاته بلحظات

2020_6_19_18_38_51_553

أول تعليق من فنانة شهيرة على زواجها من حسن شحاتة وتفجر مفاجأة (فيديو)

4890593_1665206180

بعد خلعها الحجاب.. شاهيناز تصدم الجميع وتظهر شبه عارية: لازم أكون على الموضة

أخبار متعلقة

download

الإمارات.. نسيت هاتفها في المنزل فاكتشف الزوج خيانتها بصور جنسية مع رجال

782

فضيحة.. ضبط عروس في أحضان عشيقها بعد يومين من زواجها

تنزيل (1)

شاهد.. مطاردة وإطلاق نار في السعودية تسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر

images

لم تزعجه خيانة زوجته له لكنه استشاط بعدما علم أنه صورها أثناء معاشرتها!