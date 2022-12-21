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فيديو صادم.. إحالة قارئ شهير إلى النيابة العامة بسبب هذا المقطع

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السلكاوي
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الأربعاء، 21-12-2022 12:26 م

قررت نقابة القراء، اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القاريء الشيخ محمد حامد السلكاوي، بعد رصد فيديو له يؤدي حركات لا تليق بكتاب الله عز وجل، في أحد العزاءات.

وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، إن النقابة كلّفت المستشار القانوني بإبلاغ النيابة العامة ضد القارئ بعد رصد فيديو له يتلو آيات من سورة الشورى ويأتي بحركات لا تليق بكتاب الله عز وجل، في أحد العزاءات.
وأوضح حشاد في تصريحات نقلها موقع مصراوي، الأربعاء، أن نقابة القراء أبلغت رئيس الإذاعة، ورئيس التخطيط الدينى، لاتخاذ اللازم ضد القاريء، باعتباره معتمدا في الإذاعة والتلفزيون.
وأشار نقيب القراء، إلى أن النقابة لن تسمح لأي قاريء بالتعدي على كتاب الله عز وجل، وتتصدى بكل حزم لذلك، لافتًا إلى أنها تسعى إلى أن يُتلى كتاب الله بطريقة صحيحة.

 

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