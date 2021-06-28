فيديو.. شيرين تخرج عن صمتها وتفجر مفاجآت بشأن خلافها مع زوجها

الإثنين، 28-06-2021
08:45 م
خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على أزمة تسريبات والد زوجها حسام حبيب
، برد صوتي لها وذلك عبر حسابها الرسمي
على " تويتر ".
وقالت شيرين عبد الوهاب :" عاوزة أطمن كل الناس اللي
بتحبني ، مفيش خطر على حياتي .. اللي حصل محتاج أرد عليه ".
تابعت:" حسام
جوزى اللي أنا معشراه إنسان من أنضف رجال الدنيا ومحترم ومتربي وبيحبني أكثر من نفسه
".
أضافت:" فهو لا يستحق من الجميع كمية القسوة دي لأنكوا لا تعرفوه جيدا ، الراجل
اللي ربنا وضعه في طريقي في الوقت اللي كنت فيه متدمرة وفي حالة انكسار ، أعاد لي الثقة
، ربنا اللي باعتهولي وربنا مش بيعمل حاجة وحشة ".
اختتمت :" حسام بيحبنا أكثر من نفسه أنا وبناتي ،عندما
تزوجني لم يستفد من ورائي بأي شئ، كما تحدثت عن حماتها حيث قالت" هي ست عظيمة
وحسام رجل نقي وربنا أرسله لي ".