فيديو..«شيخ الأزهر» تنازل عن راتبه ويخدم نفسه بشقته وأسلمت بسببه عائلة فرنسية
شيخ الأزهر
الجمعة، 19-03-202101:21 مالمصريون
يحتفل الأزهر الشريف بمرور 11 عامًا للدكتور أحمد الطيب شيخ
الأزهر فى مشيخة الأزهر الشريف، أظهر فيها
فِكْرُه، وأثمر خلالها زَرْعُه، ومكث فى الأرض أَثَرُه الذى ينفع الناس كُلَّ الناس.
قدمت صفحة الأزهر الشريف انفوجراف يبين نشأة الإمام الأكبر
وحياته حتى توليه منصب شيخ الأزهر، حيث نشأ الإمام الطيب فى القرنة بكنف والده وحفظ
القرآن وقرأ المتون العلمية، وحرص منذ صغره على حضور مجالس العلماء والصالحين، وتعلم
أصول التربية والسلوك والحكمة فى الطريق إلى الله.
وتمكن الإمام أحمد الطيب الجمع بين تعاليم المنهج الأزهرى
والانفتاح على الثقافة الأوروبية الحديثة فسافر فى مهمة علمية إلى فرنسا لدراسة مناهج
العلوم وطرق البحث فى ديسمبر عام 1977، ثم استكمل إجادته للفرنسية وحضر دروس كبار المستشرقين
والمختصين فى الفلسفة.
تلقى الإمام الطيب العلم فى الأزهر على يد كبار علمائه فى
جميع مراحله التعليمية، ثم التحق بمعهد إسنا الدينى ثم بمعهد قنا، كما التحق بقسم العقيدة
والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، حتى تخرج فيها بتفوق عام 1969، وكان ترتيبه الأول
على قسم العقيدة والفلسفة.
تولى الإمام الأكبر منصب شيخ الأزهر في 19 مارس 2010 خلفًا
للإمام الراحل الشيخ محمد سيد طنطاوي.
يرأس الإمام الأكبر منصب رئيس الإدارة العالمية لرابطة خريجي
الأزهر والتي تم إنشاؤها عام 2007 .
فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد جوانب خفية في حياة
الإمام، وكيف أسلمت أسرة فرنسية على يده وتنازله عن راتبه.