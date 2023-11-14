الثلاثاء، 14-11-2023
11:00 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو خلال الساعات الماضية انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، مظهراً ما قيل إنه سائح إسرائيلي
يتحرش بفتيات مصريات.
وأثار المقطع الذي تم تداوله بين المصريين على أنه لسائح إسرائيلي
في شاطئ مدينة دهب التابعة لمحافظة جنوب سيناء، زوبعة وغضبا عارما خاصة أنه تضمن إساءة وسبا وقذفا.
وخلال الفيديو قال السائح لشابتين مصريتين تواجدتا في عين المكان: بالنسبة لي هذه أرض إسرائيل أنتن لا تعرفن شيئا عن السياسة".
ثم وصفهن بألفاظ غير لائقة، فيما نعتته إحدى الفتيات بالمريض.
وأثار الفيديو حالة كبيرة من الجدل، والغضب على مواقع التواصل، وطالب العديد من المغردين بالقبض عليه وإحالته للمحاكمة.
من جانبه كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، يقوم بالتطاول لفظيا على فتاتين في محافظة جنوب سيناء، والادعاء بأن المذكور إسرائيلي
الجنسية.
وبالفحص؛ تبين أن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وليس إسرائيلي
الجنسية.
كما تبين أن الفتاتين تقدمتا ببلاغ إلى الجهات الأمنية ضد هذا الشخص؛ لتطاوله عليهن.
واتخذت الإجراءات القانونية، وجار اتخاذ اللازم حياله.