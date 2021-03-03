فيديو «روبي» الذي تصدر الترند في مصر والسعودية

تصدر اسم الفنانة روبي، محركات البحث عبر جوجل كاكثر المواضيع التي يتم
البحث عنها، والترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية، اليوم
الأربعاء، بسبب فيديو لها من حفلتها تحت سفح الأهرامات وهي تؤدي رقصة مثيرة على
المسرح.
جاء ذلك بعد إحياء روبي حفلا غنائيا ضخما تحت سفح الأهرامات، وسط عدد كبير من
جمهورها، مع مراعاة الإجراءات التي تتخذها السلطات لمواجهة فيروس كورونا، حيث أقيم
الحفل وسط إجراءات احترازية ضخمة، كما اتبع الجميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام
أدوات التعقيم للوقاية من كورونا.
وتم تداول واسع لمقاطع فيديو من الحفل، والتي حظيت باهتمام وإشادة الجمهور
الذي تغزل في جمال الفنانة وأنوثتها، فيما وصف البعض أدائها في الرقص بالمثير.