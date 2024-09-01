فيديو.. خطف عريس أمام عروسه وبيان من الداخلية يكشف ما حدث





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر لحظة خطف عريس ليلة زفافه من أمام إحدى قاعات الأفراح في محافظة الدقهلية.

وأظهر الفيديو المتداول، العريس يخرج من قاعة حفل الزفاف برفقة عروسه ويحيط بهما أفراد الأسرة وعدد من الأشخاص.

وأبان الفيديو، العريس يساعد العروس على ركوب السيارة، ثم توجه إلى أحد الأشخاص وصافحه وأثناء توجهه لركوب السيارة بجوار العروس، اقتربت منه سيارة وقام شخص بالإمساك به وسحبه إلى داخل السيارة وسارع قائدها بالفرار، وسط صرخات قريبات العريس فيما ركض بعض الحضور للحاق بالسيارة دون جدوى.

وفي السياق نفسه كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية حقيقة الفيديو ليتبين أنه مشهد تمثيلي ومفبرك. حسب المصري اليوم.

وأوضحت التحقيقات أن الشاب المتواجد في الفيديو لديه قناة على اليوتيوب ومتزوج منذ 3 سنوات ولديه أطفال، والعروس التي ظهرت في الفيديو هي زوجته، والشاب يقوم بتنفيذ هذا السيناريو بهدف زيادة عدد المشاهدات.