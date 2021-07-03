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فيديو.. حنان ترك تظهر بالبوركيني وهي تلهو في «الأكوا بارك»

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حنان ترك
Native
السبت، 03-07-2021 08:21 م

نشرت الفنانة حنان ترك، مقطع فيديو لها، وهي تستمتع بأجواء الصيف في أحد الفنادق السياحية على البحر، مرتدية البوركيني وتلهو في ألعاب "الأكوا بارك" مع أولادها.
ونشرت حنان عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه مرتدية "البوركيني"، وكانت تلعب مع أولادها في حمام السباحة.
وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين ببراءتها وروحها المرحة رغم ابتعادها عن الفن والإلتزام بارتداء الحجاب الشرعي.
وكانت تصدرت حنان الترند قبل فترة، بعد أن نشرت الفنانة منة شلبي صوره تجمعهما، لتعبّر عن إشتياقها لها، وكتبت: "وحشتيني أوي ودايما في القلب ياحب"، وردذت حنان قائلة "حبيبتى يامنجو وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك".ُ

 

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