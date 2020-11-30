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فيديو «حليب» شمس الكويتية يثير ضجة في السعودية

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شمس الكويتية
 
الإثنين، 30-11-2020 07:08 م المصريون

أثار الفنانة شمس الكويتية، موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد نشرها فيديو جديد لها من أحد شوارع المملكة.
وأظهر مقطع الفيديو الفنانة الكويتية، وهي تسير في أحد شوارع مدينة بريدة وتسأل المواطنين عن حليب الإبل.
وأبان المقطع أن شمس كانت ترتدي بنطال، وتي شيرت ساتر، وفوقهما روب ثقيل، وطرحة سوداء، وتنادي على المواطنين وتسأل “أبغى حليب إبل يا أهل بريدة”.
وشاهدت “شمس” خلال جولتها ناقة وظلت تغازلها بكلمات “حبيبي وحياتي”، مؤكدةً أنها تحب الإبل، إلا أنها لم تجد طلبها وأخبرها الأهالي أنه يوجد في الشركات المخصصة.
وكانت المطربة الكويتية “شمس” ظهرت قبل أيام وهي تزور منطقة حائل في السعودية، وتتفقد أماكن الأسر المنتجة والنساء العاملات بالمنطقة، فيما هاجمها كثيرون بسبب إطلالتها الغير محتشمة والتي لا تتماشى مع عادات المجتمع السعودي.
 

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