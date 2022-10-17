فيديو.. حسام حبيب أمام المستشفى المحتجز بها شيرين والأخيرة تخرج من الشباك

الإثنين، 17-10-2022
11:53 ص
ظهرت المنتجة سارة الطباخ
والفنان حسام حبيب
طليق الفنانة شيرين
عبدالوهاب، أمام المستشفى التي تتواجد بها "شيرين
" للإطمئنان على حالتها الصحية.
وكشف برنامج "et بالعربي"، عن مقطع فيديو تظهر فيه "سارة وحبيب" أمام المستشفى وهما يناديان على شيرين
عبدالوهاب.
وذكر البرنامج، أن "شيرين
" ظهرت وهي تشير من "شباك" غرفتها لطليقها حسام حبيب
وللمنتجة سارة الطباخ
الذين ينتظرانها خارج المستشفى للإطمئنان على حالتها أول بأول، وطلبت منهم بأن يخرجوها من المستشفى، وهتفوا باسمها وأشاروا لها أنهم سيقومون بإخراجها من المستشفى خلال الساعات المقبلة.
وتعرضت شيرين
عبد الوهاب، مؤخرا، للضرب المبرح على يد شقيقها محمد عبد الوهاب، وذلك بعد تنازلها عن البلاغات التي قدمتها ضد طليقها حسام حبيب
، وتخضع "شيرين
" في المستشفى حالياً للعلاج من الإدمان.
وكان المستشار ياسر قنطوس محامي شيرين
عبدالوهاب، قد حرر محضر إثبات حالة رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، ضد محمد عبد الوهاب شقيقها، عقب واقعة تعديه على شقيقته بالضرب.
وكانت صفحة عرب وود، ذكرت في منشور لها عبر "إنستجرام"، جاء فيه: "في تفاصيل صادمة لواقعة إصابة شيرين
عبدالوهاب ونقلها الى المستشفى، كشف محاميها المستشار ياسر قنطوس وفريق مكتبه للإعلام أن شيرين
لم تصب إثر انزلاق قدمها، ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب
والمصالحة التي تمت من اسبوع تقريبًا".
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