فيديو جديد يظهر لحظة ضرب محمد رمضان بالقلم في الساحل





أظهر مقطع فيديو جديد من زاوية مختلفة، لحظة تبادل الصفعات على الوجه بين الفنان محمد رمضان وأحد معجبيه.

ووثق الفيديو الفنان محمد رمضان وهو يفتش الشاب ويطالبه بإخراج الجوال ثم قام بصفعه على وجهه، ليقوم الشاب بالرد عليه وصفعه هو الآخر على وجهه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لمشاجرة بين الفنان المصري محمد رمضان ومعجب وتوجيه صفعة للأخير بسبب "هاتف محمول".