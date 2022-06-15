الأربعاء 15 يونيو 2022
توقيت مصر 17:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد 6 شهور زواج.. يقتل زوجته الحامل أثناء ممارسة العلاقة والسبب صادم

عودة أمينة الإيطالية إلى زوجها بالفيوم: كنت تحت حراسة 14 كلب في إيطاليا

بعد قفزة جديدة في سعر الصرف.. سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه

السعودية.. تفاصيل الإطاحة بـ4 قضاة وضابط

والدة إيهاب جلال ترفض أخذ الدواء .. ومدحت شلبي يوجه لها رسالة مؤثرة

بالفيديو.. نقل رهف القحطاني إلى المستشفى ووضعها على جهاز التنفس

إنجي خوري تفاجئ الجميع بإطلالة غير مسبوقة

شاهد.. يسجل فيديو بوصيته ثم يلقي بنفسه في النيل

حسن يوسف يعلن ندمه على المشاهد والقبلات الساخنة

شاهد.. وصلة رقص غريبة لشاب سعودي في موسم جدة

ADS
 

فيديو.. تضبط «الشيخ» في وضع مخل مع ابنتها بدرس تحفيظ القرآن

ى
ا
Native
Teads
الأربعاء، 15-06-2022 10:44 ص



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سيدة تعتدي بالضرب المبرح بعصا خشبية على شيخ "محفظ قرآن" داخل مسجد، بعدما تحرش بطفلتها أثناء الدرس.
الواقعة حدثت في باكستان، حيث أظهر الفيديو امرأة تمسك بيدها "عصا خشبية" وتعتدي بالضرب على محفظ القرآن وهو يقف يتلقى الضربات باستسلام تام دون أن يحاول الدفاع عن نفسه.
كما أظهر الفيديو تجمع عدد من الأشخاص يشاهدون ما يحدث فيما قام اثنين منهم بالإمساك بمحفظ القرآن المعتدى عليه لتواصل المرأة التعدي عليه بالضرب وفي أثناء ذلك أخذ أحدهم العصا الخشبية من المرأة وتعدى عليه بالضرب، بينما كان آخر يمسك به وسط تجمع للعشرات من أهل المدينة.

 

إقرأ ايضا

2016_3_27_12_47_30_233

بعد 6 شهور زواج.. يقتل زوجته الحامل أثناء ممارسة العلاقة والسبب صادم

ا

عودة أمينة الإيطالية إلى زوجها بالفيوم: كنت تحت حراسة 14 كلب في إيطاليا

rahaf-qahtani

بالفيديو.. نقل رهف القحطاني إلى المستشفى ووضعها على جهاز التنفس

أخبار متعلقة

Capture

فيديو صادم.. شاب يرقص ويردد أغاني شعبية في ميكروفون المسجد

16428829552531018

بدولة عربية.. يخلع ملابسه تمامًا في الشارع ويتحرش بالفتيات

2021_11_10_0_15_54_135

«تحسس جسدها من الخلف في الميكروباص».. دكتورة بجامعة أكتوبر تستغيث بالأمن

2018_10_24_16_15_15_9

النيابة تخلي سبيل المتهم بالتحرش بـ سالي عبدالسلام لسبب لا يخطر على بال

176762

«ساومني على الفيديو ودمر بنات كتيرة».. سالي عبدالسلام تكشف مفاجآت عن المتحرش

Capture

خلع ملابسها بالكامل وفعل جريمته.. ضبط ممرض تقمص دور طبيب وهتك عرض مريضة