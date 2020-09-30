فيديو.. تحية «ترامب» و«ميلانيا» المحرجة بعد المناظرة الرئاسية تفجر ضجة واسعة

الأربعاء، 30-09-2020
03:41 م
فتحي مجدي
أثارت تحية
ميلانيا ترامب
لزوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
بعد مناظرته الرئاسية الأولى الليلة الماضية في مواجهة المرشح الديمقراطي، جو بايدن، جدلاً واسعًا على موقع "تويتر".
وانتشر مقطع فيديو من المناظرة الرئاسية
الليلة الماضية, تظهر فيه ميلانيا (50 عامًا) وهي تحيي زوجها بمصافحة رسمية للغاية، بينما ينظر ترامب
إلى زوجته وينظر بعيدًا قبل أن يتجه الزوجان إلى الكاميرا لالتقاط صورة.
في غضون ذلك، شوهد المرشح الديمقراطي جو بايدن يعانق زوجته بعناق دافئ.
وحصد مقطع الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات في غضون ساعات على "تويتر". وعلق أحد المشاهدين: "بدا الأمر وكأنهما معارف وليسا زوجين محبين". بينما علق آخر قائلاً إن زودة ترامب
لم تظهر "أي عاطفة على الإطلاق".
لكن آخرين زعموا أن ما فعلته ميلانيا كان مناسبًا للحدث. وقال أحدهم: "ميلانيا أظهرت اللياقة. إنها الطريقة التي سأتصرف بها في نفس الظروف"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار".
يذكر أن ميلانيا شوهدت "تتهرب من تقبيل" زوجها خلال خطاب ألقاه في إطار حملته الانتخابية في نورث كارولينا الشهر الماضي، بعد أن حركت وجهها إلى الجانب وذهبت لتقبيله على خده أثر انتهائه من إلقاء خطابه على المسرح.
كما شوهدت السيدة الأولى وهي ترفع يدي ترامب
بعيدًا أثناء نزولهما من الطائرة الرئاسية، ما أثار جدلاً وقتذاك، لكن البعض فسر موقفها بأنها فعلت ذلك حتى لا يرفع الهواء تنورتها.
شاهد الفيديو