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فيديو.. النتائج المتوقعة لعملية عسكرية برية واسعة ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة

ترتيب-الجيش-الاثيوبى-عالميا-2020
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Native
الخميس، 27-05-2021 06:04 م
ماذا قال التاريخ عن الحروب التي وقعت بين مصر وإثيوبيا بسبب النزاع على مياه النيل وما هي نتائح أي عمل عسكري لحمل إثيوبيا على الالتزام بعدم الإضرار بحصة دول المصب من المياه؟.
شاهد الفيديو:

 

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