فيديو.. السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب رفقة سلطان البهرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :"أحنا ممكن نعوض الناس تعويض كويس، أصحاب المساكن التي نشأت بجوار المساجد، و ذلك لإخراج المساجد بالإخراج المناسب التي وجدت عليه بأماكنها".
وأضاف
"السيسي" خلال كلمته بإفتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، :" ربنا
أكرم مصر بأن يكون أل بيت النبي (ص)، عندما يبحثون عن أمان و عن مكان يستقروا
فيها، به حماية و حفظ، و أستأمان يليق بهم، كانت وجهتهم مصر، ووجدوا في مصر الأمن
و الأمان"
ووجه الرئيس عبد
الفتاح السيسي الشكر لسلطان طائفة البهرة، قائلاً:" ببقى سعيد للغاية لما
بستقبل جلالة السلطان و الوفد المرافق له".