فيديو.. السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب رفقة سلطان البهرة







قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :"أحنا ممكن نعوض الناس تعويض كويس، أصحاب المساكن التي نشأت بجوار المساجد، و ذلك لإخراج المساجد بالإخراج المناسب التي وجدت عليه بأماكنها".

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بإفتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، :" ربنا أكرم مصر بأن يكون أل بيت النبي (ص)، عندما يبحثون عن أمان و عن مكان يستقروا فيها، به حماية و حفظ، و أستأمان يليق بهم، كانت وجهتهم مصر، ووجدوا في مصر الأمن و الأمان"

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لسلطان طائفة البهرة، قائلاً:" ببقى سعيد للغاية لما بستقبل جلالة السلطان و الوفد المرافق له".

