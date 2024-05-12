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فيديو.. السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب رفقة سلطان البهرة

الأحد، 12-05-2024 04:47 م


 


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :"أحنا ممكن نعوض الناس تعويض كويس، أصحاب المساكن التي نشأت بجوار المساجد، و ذلك لإخراج المساجد بالإخراج المناسب التي وجدت عليه بأماكنها".

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بإفتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، :" ربنا أكرم مصر بأن يكون أل بيت النبي (ص)، عندما يبحثون عن أمان و عن مكان يستقروا فيها، به حماية و حفظ، و أستأمان يليق بهم، كانت وجهتهم مصر، ووجدوا في مصر الأمن و الأمان"

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لسلطان طائفة البهرة، قائلاً:" ببقى سعيد للغاية لما بستقبل جلالة السلطان و الوفد المرافق له".

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