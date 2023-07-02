فيديو.. الإعلامية أميمة بدري تفقد النطق بعد تعرضها لصدمة شديدة وتظهر تتحدث بالإشارة

كشفت الإعلامية أميمة بدري ، في مقطع فيديو ، تعرضها لفقدان النطق والتحدث ، إثر مرورها بأزمة نفسية .

وظهرت أميمة في الفيديو وهي تتحدث بصعوبة: "أنا تمام بس ادعولي، أنا مش عارفة أتكلم"، كما ظهرت على وجهها ملامح البكاء الشديد خلال محاولتها التحدث.

وكتبت أميمة تعليقا على الفيديو: "شكرا لكل حد بيسأل وبيطمن عليا بس ده حالي، وصوتي طلع حبة الصبح مكانش في أي صوت، ولا حركة شفايفي ولسة تعبانة، فمش عارفة ولا قادرة أتواصل قُلت أطمّنكم بحالي هنا أسهل. دعواتكم والحمد لله علي كل شيء".