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فيديو إمام يلعب كرة في المسجد يثير الغضب.. ووزارة الأوقاف تكشف مفاجأة

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إمام يلعب كرة بالمسجد
Native
Teads
الأحد، 12-02-2023 10:08 ص

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشيخ يلعب كرة القدم داخل مسجد، ما أثار حفيظة الجميع مطالبين بإحالته للتحقيق.

وبعد انتشار المقطع على نطاق واسع، كشف مسؤول في وزارة الأوقاف عن حقيقة مقطع مصور جرى تداوله لأحد الأئمة، وهو يمارس كرة القدم داخل المسجد، مما أثار غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال إن الوزارة قد فحصت المقطع المصور، مؤكد أن تلك الواقعة لم تحدث في أحد مساجد مصر.

وأشار المصدر- وفق القاهرة 24- إلى أن الإمام الذي ظهر في الفيديو يقطن في الواقع بمدينة صيدا، جنوبي لبنان.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

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