



وثق مقطع فيديو أول ظهور لشريكة "سفاح التجمع" داخل محكمة جنايات القاهرة أثناء جلسة محاكمتها بتهمة استقطاب الفتيات للمتهم لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وأظهر الفيديو، شريكة السفاح وهي ترتدي ملابس الحبس الاحتياطي باللون الأبيض"، وحاولت تغطية وجهها للهروب من كاميرات الإعلام.

وكشفت التحقيقات أن «حنان» وتلقب بـ «أم شهد»، اعترفت بإرسال فتيات للمتهم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.

ووجهت النيابة المتهمة تهم الإتجار بالبشر وتقديم ابنتها "شهد" وفتيات أخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

والجدير بالذكر، وصل أمس المُتهم "كريم.س"، المعروف إعلاميا بـ "سفاح التجمع"، وسط حراسة أمنية مشددة إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع، قبل إنعقاد رابع جلسات نظر مُحاكمته على خلفية اتهامه بقتل 3 فتيات "ليل" والتخلص من جثثهن في الصحراء.