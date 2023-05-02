فيديو .. أسد يفترس طفلًا في حديقة بغزة حتى الموت

الثلاثاء، 02-05-2023
11:36 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عنيف لأسد
يفترس طفلا بأنيابه في السادسة من عمره داخل حديقة حيوانات محلّية في خان يونس بجنوب
قطاع غزة
.
وأظهر الفيديو المتداول مشاهد من الواقعة أثناء غرس الأسد
أنيابه في الطفل ويسمع أصوات الصراخ من زوار الحديقة في مدينة "أصداء" الترفيهية.
وأصدرت الشرطة بيانا قالت فيه إنّ الطفل تسلّق داخل الحماية
المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ومن ثم وفاته، مضيفا أن
الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.
وأفاد مصدر طبي لفرانس برس أن الطفل المتوفى هو حمادة نضال
اقطيط، ويبلغ من العمر 6 أعوام، وقد نقل بعد إصابته إلى مستشفى ناصر بخان يونس، إلا
أنه فارق الحياة هناك.