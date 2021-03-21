فيديو.. أجسام غامضة تطارد خلف رائد فضاء في محطة الفضاء الدولية

الأحد، 21-03-2021
05:54 م
فتحي مجدي
شوهدت أجسام غامضة تطارد رائد فضاء أثناء البث المباشر من محطة الفضاء الدولية
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وظهرت "كرة بيضاء" تتجاوز رائد الفضاء، قبل أن تتباطأ بشكل مخيف وتغير اتجاهها، وبينما كانت الأجسام الغريبة تندفع وراءه، لم يلاحظها، حتى عندما بدا أحدها قريبًا منه بشكل مخيف.
وكان رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية يشاهد البث المباشر من محطة الفضاء الدولية
في 16 مارس، عندما اكتشف الجسمين الغامضين.
وظهر رائد الفضاء في الخارج بينما يقوم بعمل روتيني، أثناء إجراء إصلاحات للمحطة، حيث تم ربطه بحبل لضمان سلامته.
وفي لحظة ما، يظهر جسم أبيض، يتحرك في غضون ثوانٍ فقط، قبل أن يتباطأ ويغير اتجاهه ويختفي.
بينما شوهد الجسم الثاني يتحرك بسرعة أكبر، ولكنه يتجه نحو أسفل الجسم الغريب الأول.
وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إن ما يجعل هذه الأجسام الغريبة مختلفة بشكل مخيف عن الحطام الفضائي العادي، هو أنها تتوقف.
إذ يبدأ الكائن الأول، الذي يتحرك بشكل أسرع، في التباطؤ ويغير اتجاهه برفق في حركة انقضاض.
ويُعتقد أنه يشبه الجرم السماوي الأبيض، حيث لكل منهما سمات مشتركة مثل الشكل واللون.
وأثار مقطع الفيديو تعليقات واسعة، حيث لاحظ البعض أنها تشبه أجسامًا رأوها على الأرض.
وكتبت امرأة: "لقد رأيت تلك" الأجرام السماوية البيضاء "فوق المحيط على الساحل الأوسط لولاية كاليفورنيا، كان ذلك قبل عدة أشهر".
وقال آخر: "لقد رأيت الشيء نفسه في البر الرئيسي لإنجلترا في سبتمبر الماضي، كانت الأجرام السماوية تحقق في كيمتريل (سحاب أبيض ينتشر في السماء) من طائرة حديثة".
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/ufo-frenzy-mystery-objects-seen-23766960