فيديو أثار ضجة.. بيان عاجل من الداخلية بشأن اعتداء ضابط على عامل محطة بنزين

كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية حقيقة وكواليس الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي ويظهر تعدي أحد الضباط على مواطن أثناء مشاجرة في محطة للوقود.

ونفى المصدر الأمني صحة ما تم تداوله في مقطع الفيديو والذي يظهر خلاله قائد سيارة يصطدم بأحد الأشخاص خلال مشاجرة بإحدى محطات الوقود والزعم بكون أحد أطرافها ضابط شرطة.

وأكد المصدر أن الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله خلال العام الماضي وتم فحصه وتوضيح حقيقة الواقعة في حينه بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وقال إن الحقيقة تتمثل في حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وعامل بإحدى محطات الوقود بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ولم يكن من بين أطراف المشاجرة ضابط شرطة نهائيا.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة والزعم بكونها حديثة لمحاولة إثارة البلبلة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.

وفي شهر يوليو من العام الماضي أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن قيام إحدى الفتيات بتصوير مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة يقوم بالاصطدام بأحد الأشخاص خلال مشاجرة بإحدى محطات الوقود وزعمها بكون أحد أطرافها ضابط شرطة.

وقالت الداخلية -وقتها- إنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وعامل بإحدى محطات الوقود بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، قام على إثرها ذلك الشخص بالاستعانة بعدد من أصدقائه والتعدي على العاملين بالمحطة، مما أسفر عن إصابة 3 منهم، ولم يكن من بين أطراف المشاجرة ضابط شرطة.

وضبطت الأجهزة الأمنية 2 من مرتكبي الواقعة والسيارة المستخدمة في الواقعة، وجارى ضبط باقي المتهمين، كما تم ضبط القائمة على تصوير مقطع الفيديو لادعاءاتها الكاذبة.