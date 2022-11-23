فيديو أثار ضجة.. بلطجي يجبر شابًا على خلع ملابسه وتقبيل قدمه

الأربعاء، 23-11-2022
10:27 ص
اهتزت الأردن على وقع فيديو بشع لشاب "بلطجي" يجبر شابًا آخر على
خلع ملابس
ه والنزول على الأرض لتقبيل قدم
ه.
وأثار الفيديو استياءً وغضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،
حيث احتوى الفيديو على أساليب مهينة للكرامة الإنسانية واستعراض البلطجة والتهديد
بالإيذاء.
من جانبها وبعد ساعات من الضجة، أعلنت السلطات الأردنية اعتقال البلطجي
المعروف بـ"الحنش" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك حسبما نقلت قوات الدرك الأردنية عبر حسابها في تويتر عن الناطق
الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.
وقال الناطق إن الشخص الذي ظهر في فيديو ويقوم بأعمال بلطجة على أحد
الأشخاص ويهدده بنزع ملابسه أقدم على تسليم نفسه.
ووعد حساب قوات الدرك الأردنية بأن شرطة الرمثا ستتخذ بحق الحنش أشد
الإجراءات القانونية بحقه.