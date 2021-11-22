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فيديو أثار الغضب.. فتاة تفرش سجادة صلاة لكلبها لينام عليها

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فتاة
Native
Teads
الإثنين، 22-11-2021 10:04 ص

أثار فيديو لفتاة تقوم بفرش سجادة صلاة لكلبها لينام عليها، موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه تقدم المحامي  أشرف فرحات مؤسس حملة “تطهير المجتمع” ببلاغ للنائب العام ضد سيدة نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يصورها وهي تفرش سجادة الصلاة أمام كلبها لينام عليها.
وقال المحامي في بلاغه إن ذلك يمثل جريمة ازدراء الأديان ؛وأن السيدة ظهرت في فيديو مصور على “فيسبوك” بصحبة كلبها داخل منزلها وهي تصنع له منزلا للإقامة فيه .

 

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