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فيديو آخر ظهور لـ نورهان خليل قاتلة أمها بعد ضبطها مع عشيقها

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الفتاة وامها
Native
Teads
الأربعاء، 28-12-2022 09:28 ص

وثق مقطع فيديو آخر ظهور للفتاة  نورهان خليل المتهمة بقتل والدتها وهي تحتضنها، قبل عدة أشهر من تنفيذ الجريمة.

 

وقالت هايدي الفضالي محامية نورهان المتهمة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد، إن فيديو الفتاة وهي في أحضان أمها خلال حفل خطوبتها، كان فقرة من اختيار المتهمة.

 

وتابعت: لا يوجد دافع لموكلتها نورهان خليل لارتكاب جريمة قتل والدتها أو المشاركة فيها.

 

وكانت الفتاة اعترفت بقتل والدتها بمساعدة عشيقها بعدما دخلت المنزل ووجدتهما بالداخل وحدهما بمنطقة حي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بور سعيد .

 

وتم إحالتهما إلى المحكمة لتولي التحقيقات .
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

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