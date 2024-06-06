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فيديوهات مخلة مع رجال.. الراقصة دوسة: الحرام فلوسه كتير

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فيديوهات مخلة مع رجال.. الراقصة دوسة: الحرام فلوسه كتير

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الخميس، 06-06-2024 02:17 ص

 

 

فجرت الراقصة دوسة مفاجآت صادمة خلال اعترافاتها عقب القاء القبض عليها بسبب بث مقاطع فيديو خادشة للحياء واثارة الغرائز؛ حيث اعترفت أنها تخرج في مقاطع فيديو على تيك توك مع الرجال راغبي المتعة الحرام من أجل جمع أرباح طائلة.

 

الراقصة دوسة اسمها الحقيقي سمية، ولديها حسابات مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي باسم دوسة، حيث تقوم بتصوير مقاطع فيديو تظهر مفاتن جسدها ومناطق حساسة، بالإضافة لاستخدام إيحاءات وألفاظ خادشة للحياء، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال زيادة عدد المتابعين على المنصات.

 

كشفت التحقيقات أن المتهمة الراقصة دوسة، تقوم بالظهور في بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي خادشة للحياء تتضمن إيحاءات وألفاظ خارجة بالإضافة لتعمد إظهار مفاتن جسدها ومناطق حساسة منه، وإجراء محادثات مع الرجال من راغبي المتعة من أجل تحقيق عائد مادي غير مشروع من وراء ذلك.

 

وشرحت التحقيقات في واقعة الراقصة دوسة، أن المتهمة تدعى سمية رضا وفي العقد الثالث من العمر، وتقيم بمنطقة حدائق الأهرام في الجيزة، وأصلها من محافظة كفر الشيخ، وتعيش برفقتها والدتها وشقيقتها، وأنها كانت تخرج في مقاطع فيديو على منصة التيك توك خادشة للحياء وتحمل مضمونا إبـ ـاحيا.

 

وتبين من التحقيقات ومعاينة هاتف الراقصة دوسة العثور على العديد من مقاطع الفيديو التي تحمل مضمونا إباحـ.يا وخادشا للحياء، وممارسات غير أخلاقية مع الرجال من راغبي المتعة، بالإضافة لاستخدامها مفاتن جسدها في الفيديوهات والألفاظ والإيحاءات المنافية للآداب بغرض تحقيق الأرباح.

 

وقررت المتهمة الراقصة دوسة أنها هي من تقوم بتصوير مقاطع الفيديو بنفسها وذلك بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال زيادة عدد المشاهدات على مقاطع الفيديو التي تقوم بتصويرها ونشرها على المنصات المختلفة والتي تحتوى على مضمون إباحي خادش للحياء يعتدي على قيم المجتمع.

 

 

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