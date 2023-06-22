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فيديوهات مخلة.. مباحث الأداب تلقي القبض على راقصة شهيرة

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الراقصة
الخميس، 22-06-2023 09:19 ص

كشفت تحريات مباحث الآداب التفاصيل الكاملة لالقاء القبض على الراقصة بوسي بسبب فيديوهات خادشة للحياء وارتدائها بدلة رقص خليعة مثيرة للغرائز الجنسية بهدف تحقيق نسب مشاهدة وزيادة التفاعل، والتحصل على أرباح مالية من خلال نشر مقاطع الرقص الخاصة.

وكشفت التحريات ان الأجهزة الأمنية القت القبض على الراقصة بوسي لاتهامها بنشر فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية ومخالفة للآداب العامة ونشر الفسق والفجور.

وأكدت التحريات الأولية أن المتهمة بوسي نشرت فيديوهات مثيرة للغرائز، بهدف تحقيق نسب مشاهدة وزيادة التفاعل، والتحصل على أرباح مالية من خلال نشر مقاطع الرقص الخاصة، وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز، ونشر الفسق والفجور.

وبتكثيف التحريات، رصدت شرطة الآداب مقاطع الرقص الخاصة بالمتهمة بوسي، وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابها الشخصي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة من القبض على المتهمة، واقتيادها إلى القسم للتحقيق في الواقعة، وتم تحرير المحضر، وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

وأوضحت التحريات الأولية في واقعة القبض على الراقصة بوسي، أنه بالفحص تبين أنها مطلوبة لتنفيذ الحكم عليها في قضيتين، كونها محكوم عليها غيابيا بالسجن 3 أشهر بجلسة 23 يناير 2023 بتهمة التحريض على الفسق، وقضية في مدينة نصر ومحكوم عليها بالسجن سنة وكفالة ألف جنيه في 19 يناير 2023.

وعقب اتخاذ الاجراءات اللازمة اخلت جهات التحقيق سبيل الراقصة بوسي بكفالة 3 الاف جنيه.

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