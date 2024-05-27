الثلاثاء 28 مايو 2024
توقيت مصر 05:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ثلاث أسباب تدفع العملات المشفرة لمواصلة الصعود في النصف الثاني من 2024

بعد ارتفاعه.. الدولار يسجل هذا الرقم في البنوك اليوم

بالصور.. حفيدة "بايدن" تواعد شاباً عربياً

عادة كارثية يفعلها الجميع عند تناول البطيخ خطر على الصحة

"عنده 35 سنة".. مدرب الأهلي يحسم أمر تجديد عقد علي معلول

فيديوهات مخلة.. مباحث الآداب تداهم شقة هدير عبدالرازق داخل كمبوند وتقبض عليها

أول تعليق من كولر على تسببه في رحيل سيد عبدالحفيظ

أغمى عليه.. شاهد لحظة سقوط وزير كويتي خلال مؤتمر في الصين

من وكيلة نيابة لعازفة ساكسفون.. فيديو لـ رحمة حسن يشعل مواقع التواصل

وفاة.. بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي يعلن خبراً حزيناً للسعوديين

فيديوهات مخلة.. مباحث الآداب تداهم شقة هدير عبدالرازق داخل كمبوند وتقبض عليها

2024_5_26_11_16_58_117
ا
الإثنين، 27-05-2024 12:35 م


 

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبدالرازق، من داخل شقتها بأحد كمبوندات في القاهرة؛ لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

كانت أجهزة الأمن رصدت نشر البلوجر هدير عبدالرازق، عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك وفيسبوك وانستجرام" تحرض فيها على الفسق والفجور.

وكشفت أجهزة الأمن قيام هدير عبدالرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعى تيك توك وفيس بوك وانستجرام تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق.

وألقي القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

إقرأ ايضا

Capture

عادة كارثية يفعلها الجميع عند تناول البطيخ خطر على الصحة

تنزيل

من وكيلة نيابة لعازفة ساكسفون.. فيديو لـ رحمة حسن يشعل مواقع التواصل

Capture

أول صورة لإحدى ضحاياه.. اعترافات جديدة صادمة لـ"سفاح التجمع"