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فيديوهات مخلة..ضبط "وحش الكون" وابنتيها بالإسكندرية (فيديو)

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الأربعاء، 25-09-2024 12:19 م

 


كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي تفاصيل ضبط سيدة وبناتها يحمل حسابها اسم "وحش الكون" على التيك توك في الإسكندرية لقيامها باستغلال نجلتيها وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها؛ لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة تعرف باسم "وحش الكون" على التيك توك ونجلتيها باستغلالهما وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي (تيك توك – انستجرام – يوتيوب) بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

عقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على وحش الكون  ونجليتها بدائرة قسم شرطة المنتزه أول  بالإسكندرية، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل وآثار تؤكد نشاطهم" – أدوات التصوير).


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