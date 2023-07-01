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فيديوهات مخلة تهز "السيدة زينب".. مدرب وطالب يمارسان الرذيلة مع فتاة

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ارشيفية
السبت، 01-07-2023 11:13 م

 

 

 

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية مدرب لياقة بدنية وطالب إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بخطف فتاة وهتك عرضها وتصويرها عارية وسرقة أموالها.

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفا المجني عليها وكان ذلك بطريق التحايل بحيلة منهما انطلت عليها، فتمكنا منها بتلك الوسيلة، مبعدين إياها عن أعين ذويها وإذ اقترنت بتلك الجناية جريمة هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان هتكا عرض المجني عليها بالقوة، بأن قاما بتصويرها عارية كرها عنها؛ وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 168 العشرين الأولى والثانية من قانون العقوبات.

 

كما  سرقا منقولات وأمولاً (مشغولات ذهبية ومبلغ مالي قدره ألف جنيه) مملوكة للمجني عليها وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن التقطا صورا عارية لها لإكراهها على التخلي عن ممتلكاتها، فبثا الرعب في نفسها وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات.

 

واعتديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقطا صورها "مقطع مرئي" - موضوع الاتهام الأول - في مكان خاص بغير رضائها باستخدام جهاز (هاتف محمول ماركة سامسونج).

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