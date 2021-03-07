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فيديوهات صادمة تهز السعودية.. القصة الكاملة لـ«تجمع الشواذ في جدة»

06-03-21-371003021
التجمع
 
الأحد، 07-03-2021 10:41 ص محمد فضل

حالة من الغضب العارم اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية منذ مساء أمس، عقب تداول فيديوهات صادمة لتجمع عشرات الشباب الذين أطلق عليهم النشطاء "شواذ" لقيامهم بأفعال فاضحة على العام بتبادل القبلات والحركات المريبة.
ويظهر في الفيديوهات التي نشرها النشطاء، مجموعة شباب يقومون بأفعال غريبة، أسفل الكوبري الميت بجدة، وظهر شابان يقبلان بعضهما بعد خلع الكمامة وسط أصوات عالية من المجتمعين حولهم .
وتصدر الفيديو الترند على تويتر في السعودية وسط مطالبات بالقبض عليهم في أسرع وقت، وسط حالة من الغضب بين الجميع كون ما قاموا به منافي لكل العادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.
وطالب كثيرين بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ممارسة نشاطها كما كانت من قبل، للتصدي لمثل هذه الأفعال التي لا تعبر عن السعوديين.




 

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