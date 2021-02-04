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فيديوهات.. زوجة صاحب فندق شهير تطلب 10 مليون تعويض

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الخميس، 04-02-2021 06:53 م

حجزت الدائرة 8 اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى تعويض ضد صاحب فندق شهير بالمهندسين، تطالبه بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح زوجته لقيامه بتصويرها دون علمها أثناء العلاقة الزوجية بينهما، للحكم بجلسة 25 فبراير الجارى.
وكان قد أقام المحامي هيثم عباس، دعوى تعويض ضد صاحب فندق شهير بالمهندسين أمام المحكمة الاقتصادية، يطالبه بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه لقيامه بتصوير زوجته دون علمها فى أثناء العلاقة الزوجية.
وأضافت الدعوى التى حملت رقم ٢٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ اقتصادي، إنها فور علم الزوجة بذلك طلبت الطلاق ووقعت معه عقد اتفاق لمنعه من تداول صورها أو فيديوهات لها فى أثناء علاقتهما الزوجية وبعد الانفصال عاود اقتحام حسابها الشخصى وطلب أن تصفح عنه مما أدى إلى إقامتها لدعواها وطلب الحكم عليه بالتعويض.
 

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