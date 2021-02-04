فيديوهات.. زوجة صاحب فندق شهير تطلب 10 مليون تعويض

الخميس، 04-02-2021
06:53 م
حجزت الدائرة 8 اقتصادي بمحكمة
القاهرة الاقتصادية، دعوى
تعويض ضد صاحب فندق
شهير بالمهندسين، تطالبه بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح زوج
ته
لقيامه بتصويرها دون علمها أثناء العلاقة الزوج
ية بينهما، للحكم بجلسة 25 فبراير الجارى.
وكان قد أقام المحامي هيثم عباس، دعوى تعويض ضد صاحب فندق
شهير بالمهندسين أمام المحكمة
الاقتصادية، يطالبه بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه لقيامه
بتصوير زوج
ته دون علمها فى أثناء العلاقة الزوج
ية.
وأضافت الدعوى التى حملت رقم ٢٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ اقتصادي، إنها
فور علم الزوج
ة بذلك طلبت الطلاق ووقعت معه عقد اتفاق لمنعه من تداول صورها أو فيديوهات
لها فى أثناء علاقتهما الزوج
ية وبعد الانفصال عاود اقتحام حسابها الشخصى وطلب أن تصفح
عنه مما أدى إلى إقامتها لدعواها وطلب الحكم عليه بالتعويض.