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فيديوهات الطبيب «عنتيل الصعيد» مع 23 سيدة تهز المنيا

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Native
الخميس، 08-07-2021 11:25 ص

رصدت الأجهزة المعنية حسابا بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر» ينشر صور ومقاطع فيديو لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة ، وتم تداول تلك الصور في نطاق أهالي بمحل سكنه بمركز بني مزار محافظة المنيا.
 حيث قام الطبيب «العنتيل» بتصويرهم أثناء ممارسته الرذيلة مع عدد من السيدات كن يترددن على مسكنه نظير حصولهن على مقابل مادي.
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس طبيب ببني مزار شمال المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد تداول العديد من  مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات منافيه للآداب خلال الساعات الماضية خاصة بالطبيب مع أكثر من سيدة  واشتهر باسم "عنتيل بني مزار".
وأضافت التحريات إن من بين ضحايا «عنتيل» سيدات متزوجات وأنه حتى الآن لم تتلق الأجهزة الأمنية بلاغات تتهم الزوجات بممارسة الزنا ،حيث تبين أنه متعدد العلاقات مع عدد كبير من السيدات وأنه اعتاد ممارسة الجنس مع السيدات وتصويرهن بتقنية الفيديو داخل غرفة نومه وعثر على عدد كبير مقاطع فيديو وصور.



وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها،  أن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفونه المحمول بعد رفض «العنتيل» ابتزازهم والاستجابة لمطالبهم في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.

 

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