فيديوهات إباحـ.ـية.. القبض على فنانة شهيرة بحدائق الأهرام





ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على الراقصة “دوسه”، داخل إحدى الشقق بمنطقة حدائق الأهرام.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بعض البلاغات ضد الراقصة المتهمة “دوسه”، لمنع تأثيرها السلبي على الشباب وصغار السن، عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب، وصدر أمر بالقبض عليها، بعد تنسيق بين الأجهزة الأمنية وقسم مكافحة جرائم الآداب العامة.

من هي الراقصة دوسه؟

وكشفت التحقيقات أن الراقصة دوسة، اسمها الحقيقي سومة رضا، تبلغ من العمر 25 عامًا، ومقيمة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، من مواليد محافظة كفر الشيخ بمركز الحامول، وتقطن مع والدتها وشقيقتها.

وأضافت التحقيقات، أن الراقصة، ظهرت في عدة مقاطع فيديو مع التيك توكر كروان مشاكل، تدعو فيها لممارسة الإباحية، وقامت بتسجيل عدة جلسات تصوير مخلة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها وعثر على هاتفها مقاطع إباحية تظهر فيها الراقصة، واعترفت بظهورها في تلك المقاطع المنافية للآداب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وأحيلت إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسها 4 أيام.

ولا سيما أن الفنانة الاستعراضية دوسه قامت بغلق حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وحذفت جميع الصور والفيديوهات التي كانت على الحساب.

وظهرت دوسه يوم 22 أبريل الماضي برفقة البلوجر كروان مشاكل بمنطقة حدائق الأهرام.