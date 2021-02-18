«فوق الركبة».. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة جريئة في البرد

الخميس، 18-02-2021
10:24 ص
المصريون
أثارت الفنانة سمية الخشاب
، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
بعد نشرها صورة جريئة بملابس فوق الركبة
"ميني جيب"، وهي تجلس على سيارة
فاخرة بالقرب من شاطئ البحر في أحد الأماكن.
وظهرت سمية الخشاب
في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور
والفيديوهات إنستجرام بإطلالة مثيرة، خطفت بها الأنظار بملابس جريئة مرتدية مينى
جيب فوق الركبة
باللون الأسود ونسقت معها توب باللون الأسود وحذاء فضي لامع.
ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع
بشرتها فهى تفصل أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف
عن أنوثتها.
وأخذ متابعيها الصورة على محمل السخرية بسبب تزامنها مع موجة البرد
والأمطار التي تضرب البلاد، في حين أنها ظهرت بملابس شبه عارية.