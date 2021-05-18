فوز العتيبي تخرج عن صمتها وترد على هروبها من السعودية وزواجها

الثلاثاء، 18-05-2021
10:34 ص
خرجت الفاشنيستا السعودية
الشهيرة، فوز العتيبي
، عن صمتها وردت على ما يثار
بشأن زواج
ها دون علم أهلها، وهروب
ها من المملكة، كما ردت على مصدر دخلها.
وقالت فوز العتيبي
: “يتردد كثيرًا إني هربت واتزوجت أحمد، ولكن هذا عار
تمامًا من الصحة، هذه قصة رومانسية لكنها غير حقيقية”.
وتابعت: “أنا تزوجت في السعودية
في القصيم، ووالدي هو من زوجني، وبقيت أنا
وأحمد فترة في السعودية
قبل أن ننتقل إلى الخارج”.
وواصلت تصريحاتها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها: “نهرب ليه؟، السعودية
دولة أنا بالذات ما قصرت معي في شيء”.
وعن مصدر دخلها هي وزوجها، قالت فوز العتيبي
: “بالطبع ليست من الإعلانات
فقط، أنا من زمان بعمل إعلانات وبصرف على نفسي، خاصة بعد ما عشت بره”.
وأضافت: “لكن قلت لكم قبل ذلك انا وأحمد عندنا مشاريع بتدر علينا دخل كبير،
ليست ملايين ولكنها مبالغ تسمح لنا نعيش حياة كريمة في الخارج.