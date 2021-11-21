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فودافون تكشف آخر مستجدات مشاجرة موظفيها مع أحد عملائها

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المشاجرة
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الأحد، 21-11-2021 09:21 ص

علقت شركة فودافون على الفيديو الذي أثار جدلا كبيرا، ويظهر معركة شرسة بالأيادي، بين موظفين في الشركة وأحد العملاء.
وقالت الشركة في بيان لها : ” إنها أجرت تحقيقا في الحادث، انتهى بالتصالح بين أطراف الاشتباك.”
واضافت: “حرصا منا على الشفافية تجاه عملائنا الكرام، وجب التنويه عن انتهاء التحقيق في ملابسات واقعة الأمس 19-11-2021 في أحد فروع فودافون”.
وووثق مقطع فيديو اشتباك عنيف بالأيدي اثنين من الموظفين وعميل، تلقى خلاله الأخير ضربا مبرحا داخل أحد فروع الشركة.
ولم تتضح على الفور ملابسات أو مكان حدوث الواقعة، التي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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