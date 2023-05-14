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فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. علي جمعة يحسم الجدل

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علي جمعة
الأحد، 14-05-2023 09:05 ص

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الإجابة الحاسمة والمستقر عليها في مجمع البحوث الإسلامية بشأن فوائد البنوك أنها حلال شرعا وليست حراما.

وأضاف علي جمعة، في لقائه ببرنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أن الأئمة الأربعة في الكتب الموجودة اتفقوا على أن كل علامات البنوك الموجودة حاليا لا علاقة لها بالبنك.

وتابع: الأئمة الأربعة نصوا على أنه (لا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقدين) أي في غير الذهب والفضة فالذهب والفضة هي محل الربا.

 

وأشار إلى أنه عام 1970 حدثت مشكلة كبيرة أضرت العالم إلى يومنا هذا وهي قطع العلاقة بين البنكنوت وبين الذهب المحفوظ في الخزائن وانتشر هذا المبدأ في العالم كله، فانفصلت العلاقة بين البنكنوت والذهب، وللأسف هناك بعض العلماء ما زالوا حتى الآن يربطون بين الاثنين ولم يعرفوا أنه تم الفصل بينهما.

 

وذكر علي جمعة، أن البنكنوت بعد فصله عن الذهب، أصبح يتعرض لعمليات انهيار في القوة الشرائية والتضخم، ومن هنا أصبحت الأوراق المالية لا ربا فيها.

 

وفصل علي جمعة، الفرق بين المعاملات البنكية في الإيداع والتمويل، وبين نفس المعاملات لكن بين الأشخاص وبعضهم البعض، منوها بأن البنوك تقوم بعمليات الإدخال والإخراج للأموال بطريقة تحافظ على الاقتصاد، أما نفس المعاملة لو تمت بين الأشخاص فهذه تؤدي إلى الإغراق وهي بيع الكالئ بالكالئ وهذا منهي عنه في الشرع، أما العقود المستحدثة في البنوك التي تحقق مصالح ومنافع فهذه جائزة.

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