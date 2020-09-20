عقب الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، على خداع طبيب للمصريين بـإجراء عملية لدجاجة في مدينة مرسى علم، قائلا: "إن النقابة ستتحقق من هذه الواقعة من خلال مساءلة الطبيب الذي قام بالحديث على أنه قام بإجراء هذه العملية"، لافتَا إلى أن الكثير من المواقع نشرت هذه القصة".

وأضاف "سليم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "دي إم سي " ، أن مجلس النقابة طبقًا للقانون قد يحيل هذه الواقعة إلى لجان التحقيق والتأديب، سيتم اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لتدرج العقوبات ولائحة المهنة.

ولفت النقيب العام للأطباء البيطريين، إلى أن هناك قوانين تحكم النقابة، والقرارات التي تصدر عن النقابة لا تصدر بشكل عشوائي، معقبًا: "أحنا دولة قانون، وبنحترم القانون".

