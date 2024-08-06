فنان مصري يتصدر التريند بعد امتلاكه سيارة سعرها تخطى الـ100 مليون جنيه

تصدر اسم الفنان عماد زيادة تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن امتلاكه سيارة "بوجاتي فيرون" سعرها يتخطى 100 مليون جنيه مصري.

وبدأ الجمهور في البحث عن سيارة الفنان عماد زيادة التي امتلكها خاصةً أن هذه السيارة لم يدخل منها مصر إلا اثنتان، إحداهما ملك الفنان، حيث أن السيارة نوعها "بوجاتي فيرون" بقوة 1200 حصان وهي ثاني سيارة من هذا الطراز تدخل مصر بعد الأولى التي ظهرت خلال التسعينيات.

كانت صفحة Exotics in Egypt المهتمة بالسيارات الفاخرة في مصر، قد أعلنت وصول السيارة بوجاتي فيرون Bugatti Veyron إلى ميناء سفاجا، مؤكدة أنها مملوكة للفنان عماد زيادة، وبعدها نشرت فيديو للسيارة الجديدة في مراسي.

وتعد السيارة بوجاتي فيرون Bugatti Veyron التي أشتراها الفنان عماد زيادة، هي ثاني سيارة تدخل مصر من هذا الطراز.

وتعد بوجاتي فيرون Bugatti Veyron سيارة رياضية ذات محرك في المنتصف، تم تصميمها وتطويرها في فرنسا من قبل مجموعة فولكس فاجن وبوجاتي، وصُنعت في مولشيم في فرنسا من قبل شركة بوجاتي الفرنسية لصناعة السيارات، وسميت على اسم سائق السباق بيير فيرون.

تبلغ السرعة القصوى للنسخة الأصلية من السيارة 407 كم / س (253 ميل/س)، وأطلق عليها لقب (سيارة العقد) ولقب (أفضل سيارة 2000-2009) من قبل البرنامج التليفزيوني توب جير الذي عُرض على إذاعة بي بي سي، كما حاز التصميم القياسي لسيارة بوغاتي فيرون على لقب أفضل سيارة للقيادة في عام 2005 من قبل برنامج توب جير.

يذكر أن عماد زيادة شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وكان يجسد شخصيته الحقيقة، وهي رجل أعمال غني يمتلك أسطول سيارات داخل ڤيلته.







