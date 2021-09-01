فنان لبناني يهاجم محمد رمضان بعد تصريحات «لسه ماتخلقتش»

الأربعاء، 01-09-2021
10:19 ص
انتقد الفنان
اللبناني، باسم مغنية، الفنان محمد رمضان
، بسبب تصريحات الأخير حول الفنانة
اللبنانية التي يتمنى أن يشاركها في “ديو غنائي”.
وعلى حسابه في
“فيسبوك”، قال باسم مغنية: “ماخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا..هكذا صرح
الممثل محمد رمضان
الذي أجده موهوبا في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته”.
وأضاف الفنان
اللبناني: “يتكلم بثقة وكأنه “الأسطورة” عبد الحليم حافظ..مع إن عبد الحليم “حلم
الأجيال” لم يقلها يوما”.
وتوجه لرمضان
قائلا: “أحسنت يا محمد يا رمضان، تجعلنا نكتب عنك، لكن خذ بعين الاعتبار أن سلوكك
يغلب على موهبتك..الموهبة وحدها لا تكفي. تواضع”.