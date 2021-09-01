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فنان لبناني يهاجم محمد رمضان بعد تصريحات «لسه ماتخلقتش»

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رمضان
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الأربعاء، 01-09-2021 10:19 ص

انتقد الفنان اللبناني، باسم مغنية، الفنان محمد رمضان، بسبب تصريحات الأخير حول الفنانة اللبنانية التي يتمنى أن يشاركها في “ديو غنائي”.
وعلى حسابه في “فيسبوك”، قال باسم مغنية: “ماخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا..هكذا صرح الممثل محمد رمضان الذي أجده موهوبا في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته”.
وأضاف الفنان اللبناني: “يتكلم بثقة وكأنه “الأسطورة” عبد الحليم حافظ..مع إن عبد الحليم “حلم الأجيال” لم يقلها يوما”.
وتوجه لرمضان قائلا: “أحسنت يا محمد يا رمضان، تجعلنا نكتب عنك، لكن خذ بعين الاعتبار أن سلوكك يغلب على موهبتك..الموهبة وحدها لا تكفي. تواضع”.


 

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