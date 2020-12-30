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فنان شهير يوجه اتهامًا للفندق الذي توفى فيه حاتم علي ويفجر مفاجأة

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حاتم علي
 
الأربعاء، 30-12-2020 03:16 م المصريون
وجه الفنان السوري عابد فهد، اتهامًا للفندق الذي كان يقيم فيه المخرج السوري الشهير حاتم علي، بسبب تأخر وصول الإسعاف والطبيب.
وكشف أن الطبيب تأخر في الحضور لغرفة المخرج السوري الراحل حاتم علي، وذلك عندما طلب حضوره بسبب شعوره بالتعب، معبرا عن حزنه الكبير لوفاته وعن غضبه بما حصل.
وقال عابد في مقابلة مع قناة "الشرق للأخبار": "ليش ما في اسعاف ليش ما وصل الطبيب ليش ما انقذوه، ربما القدر، ولكن كموقف يجب ان لا يتكرر".
يذكر أن حاتم علي توفي بشكل مفاجئ، إثر أزمة قلبية فارق فيها الحياة في أحد مستشفيات مصر عن عمر 58 عاماً.
ومن أبرز أعماله : "الفصول الأربعة، مرايا، عائلتي وأنا، التغريبة الفلسطينية، ندى الأيام، صراع على الرمال، الملك فاروق، مطلوب رجال، الغفران، عمر، قلم حمرة، العراب، كأنه مبارح، الملك فاروق".
 

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