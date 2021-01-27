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فنان شهير يهاجم عادل إمام: لا يستحق أن يكون «الزعيم» لهذا السبب

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عادل إمام
 
الأربعاء، 27-01-2021 09:43 ص المصريون


عاد الفنان الكوميدي الشهير رضا حامد، إلى الهجوم على الفنان الكبير عادل إمام، بعد أن اتهمه بأنه طرده من مسرحية "بودي جارد"، مشيرًا إلى أنه لا يستحق لقب "الزعيم".
وقال "حامد"، إنه يقدر عادل إمام ويراه ممثلا عظيما، ولكنه أكد أن ما رواه عنه حدث على أرض الواقع وكان حقيقيا.
وتابع موضحا أن “الزعيم” وهو لقب عادل إمام الذي يشتهر به لا يطلق عليه زعيما بسبب مسرحية سميت بهذا الاسم، وإنما يطلق على الشخص هذا اللقب لاهتمامه بالآخرين وتوجيههم ورفع شأنهم.
كما شن رضا حامد هجوما على الوسط الفني، مشيرا إلى أنه “وسط مصالح وشللية ولا يقدر الفنان الموهوب”، بحسب قوله.
ولفت حامد إلى أنه كان يعمل مهندسا، وقام بتسوية معاشه قبل عامين، ورغم أنه ليس كبيرا ولكنه يساعده على العيش في ستر.
وكان رضا حامد، كشف تفاصيل طرد الزعيم عادل إمام له من مسرحية "بودي جارد"، بعد مشاركته في هذا العمل المسرحي لمدة تسعة أعوام.
وقال رضا حامد، إن عادل إمام اتخذ قرارا بشكل مفاجئ بطرده من المسرحية، قبل تسجيل النسخة التلفزيونية، وذلك رغم إشادة الجمهور به، بعد نهاية كل عرض.
وقال: "طبيعة شخصية عادل إمام إنه مش عاوز حد ينور أكتر منه، ولازم أي حد معاه يكون نوره أقل عشان يحافظ على نجوميته".

وأضاف: "كنت بعمل حالة مختلفة في المسرح وبكون مصهلل.. كان وجودي مفيد له في هذه الفترة"، موضحا أنه اتخذ قرارا مفاجئا بطرده قبيل تسجيل المسرحية تليفزيونيا: "قالي مش عاوز حد على الشريط يضحك أكتر مني".
وأشار رضا حامد إلى أن عادل إمام أبلغه بعدم تعاونه معه مجددا في السينما، بعد "طيور الظلام" الذي عرض عام 2002، إذ قال له: "شوف حالك بعيد عني"، على الرغم من أنه كان يشارك في مسرحية "بودي جارد" في الوقت نفسه.

وأكد أن دوره في "بودي جارد"، لم يشغله أحد بعده: "عزت أبو عوف قال لي تعبير وقتها جميل جدا.. قال لي أنت يا رضا بعد ما سيبت المسرحية بقى فيه حفرة ماحدش عارف يسدها.. عشان كده ماحدش عارف ييجي مكانك والدور اتحذف نهائي"، لافتا إلى عدم تدخل أي فنان في أزمته مع عادل إمام: "الزعيم كلمته هي الأولى والأخيرة".


 

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