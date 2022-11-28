الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
توقيت مصر 01:09 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«علاقة لم تكتمل».. إحالة أوراق قاتل الشقيقتين إلى المفتي

فنان شهير يفجر صدمة: لاتوجد فنانة لم تقدم تنازلات جنسية.. لا يوجد شرف في الوسط الفني

شاهد.. عبدالرزاق حمدالله ينقذ زميله من موقف محرج خلال مقابلة تليفزيونية

فيديو صادم مُسرب لـ ميسي من داخل غرفة الملابس وملاكم شهير يتوعده

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعفاء قاضٍ كبير

مدرسة بالغربية تعلن فصل جميع طلاب الفصل الثالث الثانوي

مفاجأة.. مدرب الكاميرون يطرد حارس المرمى الأساسي من مونديال قطر

شاهد آخر اختراعات الشيف بوراك .. بهر الجميع ويطبخ داخل الغسالة

هزت الأقصر.. سيدة تقتل شقيقها وتنحره بعد تكبيله لسبب صادم

ميمي جمال تثير ضجة بالحجاب.. إليكم أول تعليق لها

ADS
 

فنان شهير يفجر صدمة: لاتوجد فنانة لم تقدم تنازلات جنسية.. لا يوجد شرف في الوسط الفني

images
ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 28-11-2022 02:14 م

أثار الفنان اللبناني فارس اسكندر الجدل بين المتابعين في حديثه عن الأخلاق والشرف في الوسط الفني.

ولفت اسكندر في حديث لبرنامج "شو القصة"، إلى وجود أمور كثيرة لا يعرفها إلا من هم في الوسط.

وقال المغني اللبناني أن الشرف في الوسط يشترى ببعض المال، مؤكداً عدم وجود العفة في الوسط.

وأضاف أن كل شئ مباح في الوسط الفني، مشيراً إلى أنها مخفية تحت اسم “الفنان”.

وأكد فارس اسكندر أن كل الفنانات ودون استثناء قدموا التنازلات حتى وصلوا إلى ما هم عليه الآن.

وتابع بأن تشبيه الإنسان أمه وأخته بالفنان هو ذم لهن، مردفاً أن تصريحه واقعي ودون لف ولا دوران.


ورفض مصطلح “الطعن بشرف الفنانة”، قائلاً: “أي شرف هاد.. ما فيكي تفوتي بالوسط الفني وتسويلي أنا الشريفة العفيفة ما بتمشي هي”.
وأضاف: “مافي عفة.. نص الشباب مافي عفة البنات بدو يكون عندن عفة.. كلو مباح بالوسط الفني تحت شعار فنان”.

وتابع: “أي شرف عندن بينشرى بشوية دولارات.. نحن بالوسط منعرف بعضنا منيح”، مشيراً إلى أن ما يحدث في الوسط الفني أكبر من ذلك بكثير.
وأوضح أن الفنانات اللواتي رفضن تقديم التنازلات إبعدوا عن الوسط الفني نهائياً، مشيراً إلى أن الأمثلة وافرة على ذلك.

ولفت إلى أن الذكور يطلب منهم تنازلات في الوسط الفني لكنها لا تكون بحجم التنازلات التي يقدمها الإناث في الوسط.
 

إقرأ ايضا

download

«علاقة لم تكتمل».. إحالة أوراق قاتل الشقيقتين إلى المفتي

Capture

شاهد.. عبدالرزاق حمدالله ينقذ زميله من موقف محرج خلال مقابلة تليفزيونية

1811103_0

مدرسة بالغربية تعلن فصل جميع طلاب الفصل الثالث الثانوي