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فنان شهير يفاجئ الجميع: نادم أشد الندم على مشواري الفني

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السبت، 02-07-2022 09:48 ص

عبر الفنان وبطل كمال الأجسام الشحات مبروك عن ندمه على مشواره السينمائي، وشعوره بالتعرض للخداع.
وقال الشحات مبروك خلال لقاء له على قناة MBCمصر، أنه قدم 21 فيلما لا يحب منها سوى 4 فقط، قائلا: "أولهم المرشد، دائرة الانتقام، الشجعان وأمريكا شيكا بيكا".
وتابع: "اتاخدت في سكة ماليش فيها ذنب، وأنه لم يكن على دراية بكواليس صناعة السينما مثلما أصبح الآن.
وتابع: "ضحكت على نفسي ورحت الأفلام اللي أنا مش راضي عنها، قليلة التكلفة فصناع الفيلم بيبقوا أقل في الجودة، فكنت بطلع شكلي عبيط، وأنا فرحان أنني بمثل".
وأردف : "لو فاهم كنت هبطل أحسن، مش هستنى حاجة كويسة، ومش هقول استغلوني، أنا اللي استغليت نفسي وضحكت على نفسي وضريت نفسي".
 

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