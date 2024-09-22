فنان شهير يعلن الاعتزال والهجرة بسبب عدم عرض أعمال عليه

نشر الفنان كريم الحسينى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يعلن فيه إعتزال التمثيل بسبب قلة الأعمال الفنية المعروضه عليه وعدم عمله بالتمثيل.

وقال كريم الحسينى : سأقوم ببيع سيارتي وسأُسافر إلى كاليفورنيا أو الولايات المتحدة، وسأقوم بدراسة الإخراج السينمائي والإنتاج، وأحاول أن أجد لنفسي أي فرصه للعمل حتى لو اضُطررت لغسل الصحون ومسح الأحذية وبيع الجرائد وسأقوم بتدريس التمثيل هناك وسأجتهد وأكون نفسي كي أُحقق حلمي الدفين، حلم One Man Show، الحلم الذي رأيته في النجم محمد صبحي والنجم نور الشريف.

وأوضح كريم الحسينى : سأعود إلى أرض الوطن، وأقوم بإنشاء مدينه كامله مثل مدينة الفنان محمد صبحي (مدينه سنبل) مدينه كلها تسقى الفنون وتتبنى المواهب، وسأحتضن كل من هو موهوب سواء كان أكاديمي أو غير أكاديمي، سأُنشئ بها مسرح، ومحطة إذاعة، وبعض أماكن التصوير، وسأقوم بإنشاء قناة عبر اليوتيوب أو بإنشاء منصة (المستقبل) سأقوم بعرضي وعرض الموهوبين على هذه القناه من خلال أفلام قصيره وإسكتشات ومسلسلات وأقوم بالإنتاج لنفسي ولغيري، سأقوم بإنتاج عدد كبير من المسرحيات وسأقوم بإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية وسأعتمد على هذا الصرح ولن أعتمد على السعي في الوسط الفني اللعين، شكرا لكل من أراد أن يحطم حلمي وأقول له أحسنت وأفلحت.. ولكن الله خيب ظنك.