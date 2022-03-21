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فنان شهير يطلب إنهاء حياته بـ«الموت الرحيم»

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الإثنين، 21-03-2022 09:49 ص


طلب الفنان الفرنسي الشهير آلان ديلون، أن ينهي حياته بطريقة "الموت الرحيم"؛ الأمر الذي مثل صدمة كنهاية لفنان عرف عنه طوال حياته أنه ساحر النساء.
ويعد آلان ديون ممثل ومخرج ومنتج فرنسي، عرف بأنه أوسم نجم عرفته السينما الفرنسية، ولد في 8 نوفمبر 1935 في أوت دو سين، إيل دو فرانس، فرنسا.
وينحدر "ديون" من أصول إيطالية ألمانية نسبة لوالديه، بدأ مسيرته الفنية في الفيلم القصير (Le rapt) عام 1949، من أعماله (L"Eclisse) و(The Leopard) و(Le Samouraï) و(Zorro).
ومصطلح "الموت الرحيم" أو Euthanasia أيضا، هو ممارسة لموت طوعي غير مؤلم، يطلبها مرضى ميؤوس من شفائهم لتخفيف المعاناة الناجمة عن المرض.
ويعتبر الموت الرحيم قانونيًا في بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا، إضافة إلى ولاية فيكتوريا بأستراليا، كما في بعض المقاطعات الكندية، وأيضا في ولايتي واشنطن وأوريغون الأميركيتين.
 

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