فنان شهير يزور نجل محمد الشمري وينشر فيديو في أول ظهور له

الخميس، 23-12-2021
10:11 ص
نشر الفنان السعودي الشهير فايز المالكي، فيديو من زيارته لنجل مشهور سناب
شات الراحل محمد الشمري
في المستشفى.
ومازح المالكي في الفيديو المنشور عبر موقع “تويتر، نجل الراحل من داخل
المستشفى أثناء زيارته له.
وظهر نجل مشهور سناب شات بجروح كبيرة في وجهه، وقال إنه يعاني من كسور.
وقال المالكي داعياً له:”حمدالله على السلامة يا حبيبي قدامكم العافية يا
حبيبي وتطلع إن شاء الله ونتشرف بشوفتك”.
يٌشار إلى أن مشهور “سناب شات”، محمد الشمري
، توفي مساء الخميس الماضي، في
حادث مروّع على أحد الطرق السريعة تعرض له هو وأسرته التي رافقته خلال رحلته
للرياض، وتسبب الحادث في وفاة ابنته الصغيرة وطفله الرضيع، بينما نجا أولاده
الثلاثة وزوجته وابنته الكبيرة.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو: