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فنان شهير يتعرض لحادث مروع أثناء بث مباشر على "تيك توك"

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ارشيفية
الأربعاء، 17-01-2024 12:57 م

كشفت الفنانة منة جلال عن تعرض الفنان فادى خفاجة لحادث سير مروع أدى لانقلاب سيارته أثناء ظهوره في لايف على تيك توك.
وكتبت منة جلال: “يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادى خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية اتقلبت به وتليفونه فصل”.
أثار الفنان فادي خفاجة، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما ظهر في مقطع فيديو عبر منصة الـ تيك توك، في حالة انهيار وشكوى، فما قصته وماذا قال؟…

قصة فيديو فادي خفاجة عبر تيك توك
ظهر الفنان فادي خفاجة، في بث مباشر عبر منصة الـ تيك توك، في مقطع فيديو يتلفظ خلاله بألفاظ نابية بينما كان في حالة انهيار شاكيًا من قلة فرص العمل المعروضة عليه، وهو الأمر الذي اضطره لدخول عالم التيك توك للحصول على هدايا وكسب أموال من خلال الفيديوهات القصيرة عبر تلك المنصة.

وأثار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الفنان الشاب فادي خفاجة، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسم مستخدمو السوشيال ميديا بين متعاطفين معه وبين غاضبين منه لانضمامه إلى عالم التيك توك، خاصة أنه ظهر خلال مقطع الفيديو يتلفظ بألفاظ خارجة ويهاجم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وقال خلال البث المباشر: 

"أنا تعبان وضيعت عمري كله في المعهد العالي للفنون المسرحية، أنا متخرج بتقدير جيد جدًا، ومن حقي أشتغل وأمثل، لو العبد لله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة مين يشتغل، أنا واثق في نفسي جدًا".

وعبَّر خلال مقطع الفيديو عن استيائه الشديد من عدم حصوله على أدوار فنية في الأفلام والمسلسلات، حيث لا توجد عروض فنية يتم عرضها عليه في الوقت الحالي، موجهًا رسالة هجومية ضد المخرجين ومنتجي الوسط الفني، لافتًا إلى أنه اتجه لعمل جولات خاصة بكسب الأموال عبر تيك توك، بسبب عدم عرض الأعمال الفنية والدرامية عليه، وأنه لا يعمل ويجلس في المنزل.


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