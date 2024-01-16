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فنان شهير يبكي بعد انفصال زوجته بسبب ابنته ويعلق على مشاهدها الجريئة

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ارشيفية
الثلاثاء، 16-01-2024 02:20 ص

 

 

حلّ الفنان والمخرج السوري سيف الدين سبيعي ، ضيفاً على برنامج "كتاب الشهرة"، وتحدث خلال الحلقة عن طفولته والمراحل التي غيّرت مفهومه للحياة، كما تطرّق إلى حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته الفنانة سلافة معمار وتأثير هذا الطلاق في ابنتهما.

 

وتحدث النجم السوري عن علاقته بسلافة وانفصاله عنها فقال: "كل مشاكلنا قبل الطلاق كان ليها حل وبتتحل في يوم ولا مرة راحت عند بيت أهلها لكن سبب الطلاق مجموعة مشاكل تراكمت لمدة 10 سنوات وقررنا ننهيها بطريقة راقية وقررنا نبقى أصدقاء، بحب سلافة لهلّق وبنبسط بشغلها وما بدي أخسرها كصديقة لكن بنتي هي اللي بتدفع تمن الانفصال".

 

وعلّق سبيعي، أيضاً على المشهد الجريء الذي جمع زوجته السابقة والفنان قيس الشيخ في مسلسل "الخائن"، قائلاً: "لا أرى هذا المشهد جريئاً، وأنا أدعم سلافة لأنها فنانة قوية، لكن تجربة مسلسل "الخائن" ككل لم تعجبني، لأني بحس إنها مصاري كتير عالفاضي ولو توجهت هالمصاري على مسلسلات تانية عربية متنوعة كان أفضل بدل النسخات التركية المعرّبة".

 

وخلال اللقاء، لم يتمكن النجم السوري من حبس دموعة والتأثر على الهواء أثناء حديثه عن والده الفنان الراحل رفيق السبيعي، كاشفاً تفاصيل خلافه مع شقيقيه بسبب الإرث والسياسة، ومؤكداً ندمه على مقاطعة شقيقه قبل وفاته.

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